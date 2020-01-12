Боксер потерял сознание после победы нокаутом в первом раунде (Видео)

Новости спорта:Джордж Ринкон победил Диего Переса, не пропустив ни одного серьезного удара.

Не имеющий поражений 27-летний американский боксер Джордж Ринкон, одержавший сегодня досрочную победу над аргентинцем Диего Пересом, потерял сознание в своем углу после окончания боя.

Уже в первом раунде Ринкон трижды отправлял соперника на настил ринга, вынудив рефери остановить поединок. Сразу после этого он пошел в свой угол, упал, и у него начались судороги. Через несколько минут боксер пришел в себя и самостоятельно покинул ринг, чтобы отправиться в больницу.

Отметим, что в ходе короткого поединка Ринкон не пропустил ни одного удара, который заметно потряс бы его.

Видео боя:

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