Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
Джо Смит избил Джесси Харта (Видео)
Джо Смит избил Джесси Харта (Видео)
Мощный выстрел Фирмино - в обзоре матча Тоттенхэм - Ливерпуль (Видео)
Мощный выстрел Фирмино - в обзоре матча Тоттенхэм - Ливерпуль (Видео)
Мунгиа забил О’Салливана у канатов (Видео)
Мунгиа забил О’Салливана у канатов (Видео)
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)

Боксер потерял сознание после победы нокаутом в первом раунде (Видео)

Боксер потерял сознание после победы нокаутом в первом раунде (Видео)
08:24 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Джордж Ринкон победил Диего Переса, не пропустив ни одного серьезного удара.

Не имеющий поражений 27-летний американский боксер Джордж Ринкон, одержавший сегодня досрочную победу над аргентинцем Диего Пересом, потерял сознание в своем углу после окончания боя.

Уже в первом раунде Ринкон трижды отправлял соперника на настил ринга, вынудив рефери остановить поединок. Сразу после этого он пошел в свой угол, упал, и у него начались судороги. Через несколько минут боксер пришел в себя и самостоятельно покинул ринг, чтобы отправиться в больницу.

Отметим, что в ходе короткого поединка Ринкон не пропустил ни одного удара, который заметно потряс бы его.

Видео боя:

Кларисса Шилдс побила рекорд Ломаченко (Видео)

Ранее легенда бокса высказался касательно шансов Лопеса в бою с Ломаченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Джордж Ринкон, Диего Перес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
02 Легенда бокса высказался касательно шансов Лопеса в бою с Ломаченко
03 Ибрагимович прокомментировал свой гол в ворота Кальяри
04 Ливерпуль в трудном поединке нанес поражение Тоттенхэму
05 МЮ благодаря своим форвардам разгромил Норвич
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь