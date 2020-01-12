Паркер назвал условие для боя с Усиком

Новости спорта:Джозеф Паркер высказался за проведение боя с Александром Усиком.

Экс-чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер признался, что ему хочется встретиться с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком.

"Мне нравится вариант боя с Усиком. Он топ-боец, у него отличные навыки, и мне хочется проверить себя в противостоянии с таким соперником, если наш бой будет титульным.

Но для этого должно многое произойти. И если шанс представиться, я обеими руками выступаю за бой с ним. Пока нужно набраться терпения и посмотреть, оставит ли Джошуа пояс по версии WBO вакантным. Что касается недавнего дебюта Усика в супертяжёлом весе, не думаю, что встреча с Уизерспуном была лучшей в его карьере. Но это было хорошим началом в супертяжёлом весе. Самое главное, что он победил. Дальше он будет прогрессировать", — приводит слова новозеландца BoxingScene.

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