Энди Руис ищет себе соперника необычным способом

Новости спорта:Энди Руис готовится к возвращению в ринг.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис после поражения в реванше с Энтони Джошуа и проигранных поясов планирует вернуться к боям.

На своей странице в Instagram боксер опубликовал фото в перчатках с тренировки и попросил болельщиков помочь выбрать ему следующего соперника.

"Возвращаюсь к азам. С кем вы желаете увидеть мой бой в этом году? Расскажите об этом в комментариях", - написал Энди Руис.

Примечательно, что известный промоутер Эдди Хирн тегнул в комментариях своего подопечного Диллиана Уайта с намеком на возможность организации боя.