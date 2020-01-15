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Среда, 15.01.2020
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Энди Руис ищет себе соперника необычным способом

Энди Руис ищет себе соперника необычным способом
14:13 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Энди Руис готовится к возвращению в ринг.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис после поражения в реванше с Энтони Джошуа и проигранных поясов планирует вернуться к боям.

На своей странице в Instagram боксер опубликовал фото в перчатках с тренировки и попросил болельщиков помочь выбрать ему следующего соперника.

"Возвращаюсь к азам. С кем вы желаете увидеть мой бой в этом году? Расскажите об этом в комментариях", - написал Энди Руис.

Хирн сделал сумасшедшее предложение Руису

Примечательно, что известный промоутер Эдди Хирн тегнул в комментариях своего подопечного Диллиана Уайта с намеком на возможность организации боя.

 

 

 

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
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