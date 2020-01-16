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Кличко: В хорошие времена готовьтесь к плохим

Кличко: В хорошие времена готовьтесь к плохим
14:34 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Владимир Кличко дал совет, как добиваться поставленных целей.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко поделился одним из методов достижения целей.

По словам легенды мирового бокса, на любом пути вам придется столкнуться с "сопротивлением". Или со стороны самого себя, или со стороны других.

"В хорошие времена готовятся к плохим, - написал Владимир в своей книге "Управление вызовами. Как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе", которая вышла во многих странах мира, в том числе и в Украине. – Одно знаю точно: на любом пути вам придется столкнуться с сопротивлением. Это надо понимать изначально, и тогда никакие преграды не собьют вас с ног, а только дадут возможность продумать маршрут и применить его к новым обстоятельствам".

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Ранее Уайт рассказал, как Кличко нокаутировал Уайлдера.

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
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