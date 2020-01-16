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Макгрегор утверждает, что никогда не разговаривал с Фьюри

Макгрегор утверждает, что никогда не разговаривал с Фьюри
18:05 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:При этом Конор Макгрегор считает Тайсона феноменальным боксером.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор удивлен заявлениями экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, утверждающего, что ирландец предложил тренировать его для дебюта в UFC.

"Тайсон заявляет, что мы разговаривали и я сказал, что буду тренировать его, но я никогда в жизни не разговаривал с Тайсоном, — прокомментировал Макгрегор. — Не имею понятия, почему он так говорит… Фьюри — хороший человек и феноменальный боксер… Мы можем что-нибудь организовать, но я не буду держать для него лапы. Если он хочет, чтобы я его тренировал и учил, мне надо будет посмотреть на его спарринг с тяжеловесом, как он защищается от ударов ногами и борется.

Тогда я мог бы оценить его и сказать, какую работу ему необходимо проделать. Мне показалось смешным, что он рассказал, будто мы с ним говорили. Он — безумец, я никогда в жизни не разговаривал с ним".

Макгрегор: На самом деле я никогда не говорил с Тайсоном Фьюри

Ранее сообщалось, что Макгрегор опять задел Нурмагомедова.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Конор Макгрегор.
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