Макгрегор утверждает, что никогда не разговаривал с Фьюри

Новости спорта:При этом Конор Макгрегор считает Тайсона феноменальным боксером.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор удивлен заявлениями экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, утверждающего, что ирландец предложил тренировать его для дебюта в UFC.

"Тайсон заявляет, что мы разговаривали и я сказал, что буду тренировать его, но я никогда в жизни не разговаривал с Тайсоном, — прокомментировал Макгрегор. — Не имею понятия, почему он так говорит… Фьюри — хороший человек и феноменальный боксер… Мы можем что-нибудь организовать, но я не буду держать для него лапы. Если он хочет, чтобы я его тренировал и учил, мне надо будет посмотреть на его спарринг с тяжеловесом, как он защищается от ударов ногами и борется.

Тогда я мог бы оценить его и сказать, какую работу ему необходимо проделать. Мне показалось смешным, что он рассказал, будто мы с ним говорили. Он — безумец, я никогда в жизни не разговаривал с ним".

Ранее сообщалось, что Макгрегор опять задел Нурмагомедова.