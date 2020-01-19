Деревянченко возглавил рейтинг WBC

Новости спорта:Деревянченко поднялся в рейтинге в среднем весе.

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) возглавил рейтинг WBC в среднем весе, сообщает официальный сайт Всемирного боксерского совета.

Вторую строчку занимает мексиканец Хайме Мунгия. На третьем месте расположился поляк Камил Шеремета.

Деревянченко в последнем поединке единогласным решением судей (113:114, 112:115, 112:116) проиграл Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО), который завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

Также бой Деревянченко и Головкина признан лучшим в 2019 году по версии Boxingscene.