Арум подыскивает арену для следующего боя Ломаченко

Новости спорта:К поединку с участием украинца испытывают интерес владельцы Madison Square Garden.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум поделился информацией о ходе переговоров касательно боя украинца с чемпионом IBF Теофимо Лопесом.

В частности, промоутер рассказал, где может состояться бой.

"Переговоры продвигаются неплохо. Нам нужно выбрать подходящую дату и определиться, где и как пройдет бой. Многие арены очень хотят провести этот поединок. Большой интерес и со стороны Madison Square Garden. Это будет крупный бой, и мы хотим убедиться, что он получит максимальный охват аудитории“, - цитирует Арума Badlefthook.

Ранее Прогрейс спрогнозировал бой Ломаченко - Лопес.