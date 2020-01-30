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Скандальный боксер Миллер подписал контракт с Top Rank

Скандальный боксер Миллер подписал контракт с Top Rank
14:39 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:В прошлом году американец должен был драться с Джошуа, но провалил допинг-тест за месяц до боя.

Американский супертяжеловес Джарелл Миллер (23-0-1, 20 KO) подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank, о чем сообщает твиттер организации.

При этом основным промоутером непобежденного американца остается Дмитрий Салита из Salita Promotions.

В своем последнем бою Миллер в четвертом раунде нокаутировал румына Богдана Дину (18-2, 14 KO).

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В июне прошлого года 31-летний американец должен был провести поединок с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), но провалил допинг-тест и был дисквалифицирован.

В бою с Джошуа Миллера заменил Энди Руис (33-2, 22 КО), который нокаутировал британца и нанес тому первом поражение в карьере.

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Бокс, Top Rank, Новости бокса, Джарелл Миллер.
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