Скандальный боксер Миллер подписал контракт с Top Rank

Американский супертяжеловес Джарелл Миллер (23-0-1, 20 KO) подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank, о чем сообщает твиттер организации.
При этом основным промоутером непобежденного американца остается Дмитрий Салита из Salita Promotions.
В своем последнем бою Миллер в четвертом раунде нокаутировал румына Богдана Дину (18-2, 14 KO).
В июне прошлого года 31-летний американец должен был провести поединок с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), но провалил допинг-тест и был дисквалифицирован.
В бою с Джошуа Миллера заменил Энди Руис (33-2, 22 КО), который нокаутировал британца и нанес тому первом поражение в карьере.