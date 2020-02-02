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Уайлдер рассказал, что воспользуется травмой Фьюри в реванше

Уайлдер рассказал, что воспользуется травмой Фьюри в реванше
13:50 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Деонтей Уайлдер признал, что провалил план на первый бой с Фьюри, но в реванше все будет по-другому.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер признался, что во время реванша против Тайсона Фьюри будет стараться попасть в травмированный глаз британца.

"Я не испытываю никакого дополнительного давления. Безусловно, в первом поединке я провалил план на бой. У тебя может быть геймплан, но когда ты выходишь на ринг, то слишком увлекаешься. Ты желаешь продемонстрировать яркое выступление, дать зрителям то, ради чего они пришли. Ты хочешь обеспечить потребителям то, за что они заплатили. Я говорю о нокауте.

Я был слишком взволнован и начал выбрасывать дикие удары. Мой план на бой заключался в том, чтобы пробивать по корпусу. Я с этого и начал, но затем все пошло по-другому. В реванше все будет иначе. Я сделаю все, чтобы у Фьюри открылось рассечение. Кроме того, я оставлю еще одну сечку", - сказал Деонтей Уайлдер.

Фьюри приравнял свой бой с Уайлдером к битве Льюиса с Майком Тайсоном

Ранее Тайсон Фьюри признался, что опасается на травму глаза.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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