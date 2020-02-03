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Гассиев впервые выйдет в ринг после поражения от Усика

Гассиев впервые выйдет в ринг после поражения от Усика
20:43 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Россиянин наконец-то выйдет в ринг после почти двухгодичного простоя.

Экс-чемпион в тяжелом весе Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) вернется на ринг впервые после поражения от Александра Усика (17-0, 13 КО) в июле 2018 года.

Как сообщает ESPN россиянин залечил травму плеча и готов даже к реваншу с украинцем в супертяжелом весе.

Дебютный бой в этой весовой категории состоится для Гассиева 29-ого февраля в андеркарте противостояния Майки Гарсия (39-1, 30 КО) и Джесси Варгаса (29-2-2, 11 КО) во Фриско, штат Техас на арене The Ford Center at The Star.

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Соперником в 10-раундовом бою для экс-чемпиона станет 31-летний американец Джерри Форрест (26-3, 20 КО).

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Новости спорта, Новости бокса, Александр Усик, Мурат Гассиев.
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