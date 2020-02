Гассиев впервые выйдет в ринг после поражения от Усика

Новости спорта:Россиянин наконец-то выйдет в ринг после почти двухгодичного простоя.

Экс-чемпион в тяжелом весе Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) вернется на ринг впервые после поражения от Александра Усика (17-0, 13 КО) в июле 2018 года.

Как сообщает ESPN россиянин залечил травму плеча и готов даже к реваншу с украинцем в супертяжелом весе.

Дебютный бой в этой весовой категории состоится для Гассиева 29-ого февраля в андеркарте противостояния Майки Гарсия (39-1, 30 КО) и Джесси Варгаса (29-2-2, 11 КО) во Фриско, штат Техас на арене The Ford Center at The Star.

Соперником в 10-раундовом бою для экс-чемпиона станет 31-летний американец Джерри Форрест (26-3, 20 КО).