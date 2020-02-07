Усик показал свою подготовку к Чисоре (Видео)

Украинский экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте, а ныне обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик(17-0, 13 КО) продемонстрировал свои умения на тренировке.
В следующем поединке его соперником вероятнее станет Дерек Чисора (32-9, 23 КО). Британский промоутер Эдди Хирн объявил, что бой состоится 7 марта, однако из-за переговоров поединок может перенестись на несколько недель.
Видео тренировки:
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Ранее Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) заявил, что Чисора может преподнести украинскому боксеру неприятный сюрприз.