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Усик показал свою подготовку к Чисоре (Видео)

Усик показал свою подготовку к Чисоре (Видео)
19:08 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боксер Александр Усик продолжает готовится ко второму бою в хэвивейте.

Украинский экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте, а ныне обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик(17-0, 13 КО) продемонстрировал свои умения на тренировке.

В следующем поединке его соперником вероятнее станет Дерек Чисора (32-9, 23 КО). Британский промоутер Эдди Хирн объявил, что бой состоится 7 марта, однако из-за переговоров поединок может перенестись на несколько недель.

Видео тренировки:

 
 
 
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ЧЕМПИОН ПРОДОЛЖАЕТ ПОДГОТОВКУ К БОЮ  @usykaa

Публикация от БОКСЕРСКИЙ КЛУБ «ALL STARS» (@allstars_boxingclub)

Усик и Чисора договорились о бое

Ранее Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) заявил, что Чисора может преподнести украинскому боксеру неприятный сюрприз.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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