Бокс: результаты боев на вечере бокса в Шеффилде

8 февраля в Шеффилде, Великобритания бывший чемпион мира в полусреднем весе Келл Брук успешно вернулся на ринг после годичного перерыва, победив нокаутом в седьмом раунде американца Марка Делюку. Брук отправил соперника в нокдаун в третьем раунде.

Бывший претендент на чемпионский титул Кид Галахад победил Клаудио Марреро в отборочном поединке по версии IBF в полулегком весе. Угол Марреро отказался от продолжения боя после восьмого раунда.

В прошлом году Галахад уже боксировал за титул IBF в полулегком весе и проиграл близким раздельным решением судей действующему чемпиону Джошу Уоррингтону.

All over @SheffieldArena as Marrero retires at the end of the eighth

A second shot at the IBF crown awaits @KidGalahad90! #GalahadMarrero #BrookDeLuca pic.twitter.com/jVxpX4k3WR

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) February 8, 2020