Фьюри оценил перспективы Усика в хэвивейте

Новости спорта:Помехой для украинца, по мнению британского боксера, может стать рост.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что по ему мнению украинец Александр Усик может достичь больших высот в "королевском" дивизионе.

"Усик способен на что угодно в супертяжелом весе. Он хороший левша и очень техничный боксер. Единственное, что может его подвести, это его размер. Его рост составляет то ли 188, то ли 190 сантиметров.

Сегодня все супертяжеловесы массовые. Я думаю, что у него хорошие боксерские способности. Иногда размер не имеет значения, если вы не знаете, как правильно его использовать", - сказал Фьюри.

Ожидается, что Александр Усик вернется в ринг в мае в бою с Дереком Чисорой.