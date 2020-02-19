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Поветкин и Уайт договорились о бое: названа вероятная дата

Поветкин и Уайт договорились о бое: названа вероятная дата
08:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Предстоящей весной состоится бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта

Александр Поветкин и Диллиан Уайт согласовали проведение боя весной, передает портал boxingnews24.com.

Конкретная дата пока неизвестна, но поединок точно состоится в апреле или мае. Местом проведения боя должен стать либо Лондон, либо Манчестер.

Отмечается, что в случае победы над Поветкиным возрастет вероятность реванша Уайта с Энтони Джошуа. Британские супертяжеловесы встречались между собой в декабре 2015 года, и тогда Джошуа победил нокаутом в седьмом раунде.

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В последнем бою Уайт по очкам победил поляка Мариуша Ваха, а Поветкин расписал ничью с Майклом Хантером.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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