Поветкин и Уайт договорились о бое: названа вероятная дата

Новости спорта:Предстоящей весной состоится бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта

Александр Поветкин и Диллиан Уайт согласовали проведение боя весной, передает портал boxingnews24.com.

Конкретная дата пока неизвестна, но поединок точно состоится в апреле или мае. Местом проведения боя должен стать либо Лондон, либо Манчестер.

Отмечается, что в случае победы над Поветкиным возрастет вероятность реванша Уайта с Энтони Джошуа. Британские супертяжеловесы встречались между собой в декабре 2015 года, и тогда Джошуа победил нокаутом в седьмом раунде.

В последнем бою Уайт по очкам победил поляка Мариуша Ваха, а Поветкин расписал ничью с Майклом Хантером.