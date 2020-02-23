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Парень нарасхват: чемпион UFC вызвал на бой Тайсона Фьюри

Парень нарасхват: чемпион UFC вызвал на бой Тайсона Фьюри
15:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Стипе Миочич хочет провести боксерский поединок.

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поздравил Тайсона Фьюри с победой над Деонтеем Уайлдером и завоеванием титула чемпиона мира по боксу по версии WBC. Также американец хорватского происхождения предложил британцу провести поединок.

"Поздравляю Тайсона Фьюри. Хотел бы с тобой спеть песню на ринге. Давай сделаем это", — написал Миочич на своей странице в социальной сети.

Напомним, ранним утром 23 февраля по московскому времени Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.

Ранее британского боксёра вызвал на бой другой боец UFC, экс-претендент на титул в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну. В прошлом Фьюри заявлял о желании выступить в ММА.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, WBC, Деонтей Уайлдер, UFC, Новости бокса, Стипе Миочич, Уайлдер - Фьюри.
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