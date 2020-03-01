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Гонсалес отправил соперника в нокаут и стал чемпионом мира (Видео)

Гонсалес отправил соперника в нокаут и стал чемпионом мира (Видео)
11:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Инстаграм

Новости спорта:Халид Яфай не сумел защитить свой титул.

В поединке за титул WBA в наилегчайшем весе никарагуанский боксер Роман Гонсалес победил британца Халида Яфая и отобрал у него пояс.

Встреча бойцов завершилась досрочно. В девятом раунде Гонсалесу удалось добыть победу техническим нокаутом. Бой прошел в американском Фриско (штат Техас).

30-летний британец владел титулом WBA с декабря 2016 года, когда завоевал его в бою с Луисом Консепсьоном из Панамы. С тех пор он провел четыре успешные защиты титула.

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Отметим, что для Халида Яфая данное поражение стало первым на профессиональном ринге. Гонсалес добыл свою 49 победу.

До этого никарагуанец владел поясом по версии WBC, но потерял его во время первой же своей защиты против таиландца Срисакета Сор Рунгвисаи.

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Все по теме:

WBA, Новости спорта, Новости бокса, Роман Гонсалес, Халид Яфай.
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