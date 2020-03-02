Джошуа и Пулев сразятся на стадионе Тоттенхэма

Новости спорта:Бой за поясы чемпиона мира в супертяжелом весе пройдет 20 июня в Лондоне.

Британец Энтони Джошуа (23–1, 21 KO) будет защищать свои титулы чемпиона мира в супертяжелом весе против болгарского боксера Кубрата Пулева (28–1, 14 KO) 20 июня в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма". О поединке объявлено официально.

Напомним, организация IBF выдвинула болгарина как обязательного претендента, в то время как боссы WBO настаивали на том, что сначала украинец Александр Усик должен выйти на бой с Джошуа по их версии. В итоге предпочтение было отдано Пулеву.

Ранее Хирн назвал фаворита в бою Джошуа - Фьюри.

Heavyweight history at @SpursOfficial 24th October 1987: Bruno vs Bugner

20th June 2020: #JoshuaPulev pic.twitter.com/Cg5sWLTjEX — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 2, 2020

Кроме того, сегодня Фьюри и Уайлдер узнали дату и место третьего поединка.