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Джошуа и Пулев сразятся на стадионе Тоттенхэма

Джошуа и Пулев сразятся на стадионе Тоттенхэма
22:01 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бой за поясы чемпиона мира в супертяжелом весе пройдет 20 июня в Лондоне.

Британец Энтони Джошуа (23–1, 21 KO) будет защищать свои титулы чемпиона мира в супертяжелом весе против болгарского боксера Кубрата Пулева (28–1, 14 KO) 20 июня в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма". О поединке объявлено официально.

Напомним, организация IBF выдвинула болгарина как обязательного претендента, в то время как боссы WBO настаивали на том, что сначала украинец Александр Усик должен выйти на бой с Джошуа по их версии. В итоге предпочтение было отдано Пулеву.

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Кроме того, сегодня Фьюри и Уайлдер узнали дату и место третьего поединка.

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Бокс, Джошуа, Кубрат Пулев, Новости бокса, Джошуа - Пулев.
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