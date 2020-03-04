Владимир Кличко стал почетным гостем звездного ресторана в Майами

Легендарный украинский боксер, один из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса Владимир Кличко стал одним из звездных гостей на церемонии открытия ресторана в Майами Papi Steak.
Компанию украинцу составили Дрейк, Дженнифер Лопес и ее бойфренд Алекс Родригес, DJ Khaled и French Montana.
Ресторан, расположенный в престижном районе Майами-Бич может похвастаться отличным интерьером, изысканной кухней и экзотическими цветочными принтами, нарисованными и нарисованными Кэндис Кэй. Как отмечают СМИ, ресторан стал популярным местом для знаменитостей, которые ищут блюда мирового класса.