Владимир Кличко стал почетным гостем звездного ресторана в Майами

Новости спорта:Владимир Кличко посетил ресторан в Майами Papi Steak.

Легендарный украинский боксер, один из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса Владимир Кличко стал одним из звездных гостей на церемонии открытия ресторана в Майами Papi Steak.

Компанию украинцу составили Дрейк, Дженнифер Лопес и ее бойфренд Алекс Родригес, DJ Khaled и French Montana.

Ресторан, расположенный в престижном районе Майами-Бич может похвастаться отличным интерьером, изысканной кухней и экзотическими цветочными принтами, нарисованными и нарисованными Кэндис Кэй. Как отмечают СМИ, ресторан стал популярным местом для знаменитостей, которые ищут блюда мирового класса.

Ранее Владимир Кличко стал главным послом МОК в боксе.