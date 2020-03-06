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СМИ: Сондерс и Альварес договорились о проведении боя

СМИ: Сондерс и Альварес договорились о проведении боя
12:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Именитый мексиканец окончательно определился с соперником.

Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес проведет бой против обладателя титула WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерса. Об этом сообщает Boxing Scene.

По информации источника, поединок должен состояться 2 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. На кону противостояния будет титул, принадлежащий Сондерсу.

Трансляцией боя займется стриминговая платформа DAZN.

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Напомним, что в своем предыдущем бою Сауль Альварес завоевал титул чемпиона WBO в полусреднем весе, победив россиянина Сергея Ковалева. Сондерс же в конце осени нокаутировал аргентинца Марсело Косереса.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Билли Джо Сондерс.
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