СМИ: Сондерс и Альварес договорились о проведении боя

Новости спорта:Именитый мексиканец окончательно определился с соперником.

Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес проведет бой против обладателя титула WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерса. Об этом сообщает Boxing Scene.

По информации источника, поединок должен состояться 2 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. На кону противостояния будет титул, принадлежащий Сондерсу.

Трансляцией боя займется стриминговая платформа DAZN.

Напомним, что в своем предыдущем бою Сауль Альварес завоевал титул чемпиона WBO в полусреднем весе, победив россиянина Сергея Ковалева. Сондерс же в конце осени нокаутировал аргентинца Марсело Косереса.