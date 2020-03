Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне

Это официально подтвердила промоутерская компания Matchroom Boxing. Сообщается, что поединок состоится на "O2 Arena" в Лондоне.

Ранее сообщалось, что поединок должен был состояться 28 марта, но был отложен в связи с небольшим повреждением украинца.

Напомним, в своем предыдущем бою Усик 13 октября 2019 года победил 38-летнего американца Чазза Уизерспуна. Соперник отказался от продолжения борьбы после седьмого раунда.

