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Ли красиво "забил" в углу Прието (Видео)

Ли красиво "забил" в углу Прието (Видео)
12:02 Сегодня Телеграф Вринге Фото: Твиттер

Новости спорта:Американский талантливый боксер Брэндан Ли победил Камило Прието.

Американский проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Брэндан Ли (19-0, 17 КО) в главном событии шоу досрочно остановил кубинца Камило Прието (15-3, 9 КО).

Со стартового гонга оказалось, что между бойцами огромная разница в уровне мастерства. Ли уверенно контролировал дистанцию джебом, взрывался молниеносными атаками, сразу же вынудил оппонента перейти в режим выживания.

Во 2-й трёхминутке Прието зевнул двоечку и с трудом удержался на ногах.

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В 3-м раунде бой и вовсе принял односторонний характер. Андердог зевнул левый хук, поплыл.

 

Ли бросился на добивание. Несколько секунд спустя рефери остановил бой.

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Ли, Новости спорта, Новости бокса, Камило Прието.
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