Ли красиво "забил" в углу Прието (Видео)

Американский проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Брэндан Ли (19-0, 17 КО) в главном событии шоу досрочно остановил кубинца Камило Прието (15-3, 9 КО).

Со стартового гонга оказалось, что между бойцами огромная разница в уровне мастерства. Ли уверенно контролировал дистанцию джебом, взрывался молниеносными атаками, сразу же вынудил оппонента перейти в режим выживания.

Во 2-й трёхминутке Прието зевнул двоечку и с трудом удержался на ногах.

В 3-м раунде бой и вовсе принял односторонний характер. Андердог зевнул левый хук, поплыл.

.@Brandun_Lee unloads in round 3 to pick up the TKO win over Camilo Prieto #ShoBox pic.twitter.com/2C5hICJNw5

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) March 14, 2020