"Он легенда": Джошуа не хочет больше драться с Кличко

Новости спорта:Энтони Джошуа считает Владимира Кличко иконой бокса.

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа рассказал о своем отношении к повторному поединку с легендой мирового бокса Владимиром Кличко.

По словам британца, он не хочет выходить в ринг против украинца еще раз. Напомним, что в поединке, состоявшемся в апреле 2017-го года и ставшим "боем десятилетия", Джошуа был на грани поражения, побыв в глубоком нокдауне, но все же сумел выиграть противостояние досрочно.

"Нет, я бы не хотел снова драться с ним. Да, это возможно, если он бросит мне вызов. Но, честно говоря, я не хочу такого развития событий. Владимир – икона бокса и легенда. Я очень уважаю его", — заявил Джошуа.

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