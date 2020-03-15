Скачать
Воскресенье, 15.03.2020
Шахтер бит в Запорожье: Заря сенсационно обыграла Горняков (Видео)
Шахтер бит в Запорожье: Заря сенсационно обыграла Горняков (Видео)
Финальная стадия Лиги чемпионов может потерпеть кардинальные изменения
Финальная стадия Лиги чемпионов может потерпеть кардинальные изменения
Коронавирус добрался до футболиста испанской Примеры
Коронавирус добрался до футболиста испанской Примеры
Динамо - Десна: онлайн-трансляция матча (Видео)
Динамо - Десна: онлайн-трансляция матча (Видео)

"Он легенда": Джошуа не хочет больше драться с Кличко

"Он легенда": Джошуа не хочет больше драться с Кличко
17:29 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Энтони Джошуа считает Владимира Кличко иконой бокса.

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа рассказал о своем отношении к повторному поединку с легендой мирового бокса Владимиром Кличко.

По словам британца, он не хочет выходить в ринг против украинца еще раз. Напомним, что в поединке, состоявшемся в апреле 2017-го года и ставшим "боем десятилетия", Джошуа был на грани поражения, побыв в глубоком нокдауне, но все же сумел выиграть противостояние досрочно.

"Нет, я бы не хотел снова драться с ним. Да, это возможно, если он бросит мне вызов. Но, честно говоря, я не хочу такого развития событий. Владимир – икона бокса и легенда. Я очень уважаю его", — заявил Джошуа.

Ранее Усик рассказал о взаимоотношениях с братьями Кличко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик признался, что "болен новым вирусом" (Видео)
02 Украинка Мороз сокрушила Майру Силву (Видео)
03 Усик рассказал о взаимоотношениях с братьями Кличко
04 Заря - Шахтер: онлайн-трансляция матча (Видео)
05 Динамо - Десна: онлайн-трансляция матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь