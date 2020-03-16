Брайант Дженнингс высказался о предстоящем бое Александра Усика и Дерека Чисоры

Новости спорта:Боксер Брайант Дженнингс заговорил о бое Александра Усика и Дерека Чисоры.

Американский супертяжеловес Брайант Дженнингс дал прогноз на бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.

"Усик - настоящий боец. Он уже много раз демонстрировал свои замечательные способности. Нет смысла спорить, что Александр может стать угрозой в хэвивейте. С другой стороны, я видел Дерека Чисору. Сомневаюсь, что Усик готов боксировать с ним. Создается впечатление, что Александр не знает, с чем будет иметь дело.

Не знаю, возможно, кто-то ожидает увидеть бой мешка против хорошего боксера. Но все будет по-другому. В ринге встретятся два сильных бойца. Если смотреть на бой Усика с Чаззом Уизерспуном и небольшого дискомфорта, который он испытывал, могу сказать, что ему нужно хорошо готовиться. Он должен быть готов к тому, чтобы поглощать удары Чисоры", - приводит слова Дженнингса Boxing News24.

Напомним, что поединок Усик - Чисора пройдет 23 мая в Лондоне, на арене O2.