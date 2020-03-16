Скачать
Понедельник, 16.03.2020
Шахтер бит в Запорожье: Заря сенсационно обыграла Горняков (Видео)
Шахтер бит в Запорожье: Заря сенсационно обыграла Горняков (Видео)
Финальная стадия Лиги чемпионов может потерпеть кардинальные изменения
Финальная стадия Лиги чемпионов может потерпеть кардинальные изменения
Полное доминирование АПЛ: названы самые дорогие составы футбольных клубов Европы
Полное доминирование АПЛ: названы самые дорогие составы футбольных клубов Европы
Десна благодаря ошибке Караваева остановила Динамо (Видео)
Десна благодаря ошибке Караваева остановила Динамо (Видео)

Брайант Дженнингс высказался о предстоящем бое Александра Усика и Дерека Чисоры

Брайант Дженнингс высказался о предстоящем бое Александра Усика и Дерека Чисоры
14:15 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Боксер Брайант Дженнингс заговорил о бое Александра Усика и Дерека Чисоры.

Американский супертяжеловес Брайант Дженнингс дал прогноз на бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.

"Усик - настоящий боец. Он уже много раз демонстрировал свои замечательные способности. Нет смысла спорить, что Александр может стать угрозой в хэвивейте. С другой стороны, я видел Дерека Чисору. Сомневаюсь, что Усик готов боксировать с ним. Создается впечатление, что Александр не знает, с чем будет иметь дело.

Не знаю, возможно, кто-то ожидает увидеть бой мешка против хорошего боксера. Но все будет по-другому. В ринге встретятся два сильных бойца. Если смотреть на бой Усика с Чаззом Уизерспуном и небольшого дискомфорта, который он испытывал, могу сказать, что ему нужно хорошо готовиться. Он должен быть готов к тому, чтобы поглощать удары Чисоры", - приводит слова Дженнингса Boxing News24.

Усик признался, что "болен новым вирусом" (Видео)

Напомним, что поединок Усик - Чисора пройдет 23 мая в Лондоне, на арене O2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Брайант Дженнингс, Новости бокса, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Русин вписал свое имя в историю Динамо (Видео)
02 Суркис: Я не дам уничтожить Динамо
03 Десна благодаря ошибке Караваева остановила Динамо (Видео)
04 Спартак подписал украинского чемпиона мира
05 Новость о бесплатных больницах в отелях Роналду не подтвердилась
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь