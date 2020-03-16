Бой сына Кости Цзю и обидчика Пакьяо перенесен

Новости спорта:Тим Цзю и Джефф Хорн не смогут выйти в ринг 22 апреля.

Поединок между проспектом среднего веса Тимом Цзю и бывшим чемпионом мира в полусреднем весе Джеффом Хорном был перенесён на неопределённый срок, сообщает Bad Left Hook. Бой должен был состояться 18 апреля в Австралии.

Тим Цзю провёл в своей карьере 15 поединков, в которых одержал 15 побед.

Свой последний на текущий момент поединок Цзю провёл 6 декабря 2019 года, победив техническим нокаутом Джека Брубэйкера.

Джефф Хорн в профессиональной карьере провёл 23 поединка, в которых одержал 20 побед, дважды проиграл, и ещё один бой завершился ничейным исходом.

Последний в настоящий момент поединок Хорн провёл 18 декабря 2019 года, победив Майкла Зерафу решением судей, тем самым взяв реванш за поражение в августе 2019 года. Стоит отметить, что он побеждал и Мэнни Пакьяо