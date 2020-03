Редкач решил уйти от именитого тренера

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) сообщил, что прекратил сотрудничество со своим тренером Шейном Мозли.

"Это было замечательное время. Несмотря ни на что, я скучаю по этим дням… Спасибо за то, что был со мной, пусть даже в течение такого короткого периода времени. Думаю, в жизни бывают моменты, когда нужно прощаться. Я никогда не забуду наши долгие прогулки и содержательные разговоры. Ты научил меня многим боксерским трюкам", - написал Редкач.

Ранее "Шакал" принял решение сменить категорию.

It was a great time...no matter what I miss those days... thank you for being with me even though it was a short period of time... I guess life has those moments when we have to say good buy. I will never forget our long walks and deep talks, you though me a lot of boxing trick pic.twitter.com/EZgd5PGnQJ

