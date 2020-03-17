Уайлдер - Фьюри: Атлас жестко раскритиковал американца

Новости спорта:Тренер намекнул, что бой с Фьюри показал все слабые стороны американца.

Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал поражение Деонтея Уайлдера в титульном поединке с Тайсоном Фьюри.

"Аура вокруг Уайлдера изменилась, нет смысла этого скрывать. Он предстал как боксер, у которого нет необходимых технических навыков. Но у Деонтея по-прежнему есть удар. Это много раз помогало Уайлдеру, но в реванше с Фьюри он ничего не показал.

Я не хочу добивать Уайлдера своими комментариями. Но закономерность налицо: панчер всегда будет обычным хулиганом, потому что он постоянно добивается своего. Деонтей - испорченный ребенок. Такие люди часто получают то, чего хотят. Но в поединке с Фьюри у него ничего не получилось", - приводит слова Атласа Boxing Scene.

Напомним, что в конце февраля Уайлдер уступил Фьюри свой пояс WBC. После этого американец активировал опцию реванша и третий бой соперников планируется 18 июля.