Бокс. Сауль Альварес и Геннадий Головкин договорились о третьем поединке

Новости спорта:Боксеры могут встретиться после промежуточных поединков.

Мексиканский боец Сауль Альварес проведет уже третий бой против казахстанца Геннадия Головкина. Боксеры договорились о поединке на 12 сентября.

Перед тем, как вновь сойтись на ринге Альварес должен провести бой с Билли Джо Сондерсом, а Головкин встретится с Камилом Шереметой.

Ожидается, что третий бой состоится в рамках среднего веса до 160 фунтов, как и первые две встречи.

В первом бою между Альваресом и Головкиным в сентябре 2017 года была зафиксирована ничья, а в сентябре 2018 года решением судей победил мексиканец.

Альварес в последнем на данный момент бою нокаутировал россиянина Сергея Ковалева, а Головкин справился с украинцем Сергеем Деревянченко.