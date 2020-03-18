Скачать
Среда, 18.03.2020
Еще один украинский клуб ушел на карантин
Карпаты решили приостановить тренировки
УХЛ на долгий период приостановила чемпионат
Чемпионат Украины остановлен до сентября в связи с карантином
Хэй назвал Топ-5 лучших боксеров хэвивейта, упомянув Усика
Усик, Уайт, Поветкин, Уайлдер, Джошуа, Фьюри: Хэй - о лучших боксерах хэвивейта
Турнир серии Большого шлема перенесли из-за коронавируса
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки

Бокс. Сауль Альварес и Геннадий Головкин договорились о третьем поединке

Бокс. Сауль Альварес и Геннадий Головкин договорились о третьем поединке
09:10 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Боксеры могут встретиться после промежуточных поединков.

Мексиканский боец Сауль Альварес проведет уже третий бой против казахстанца Геннадия Головкина. Боксеры договорились о поединке на 12 сентября.

Перед тем, как вновь сойтись на ринге Альварес должен провести бой с Билли Джо Сондерсом, а Головкин встретится с Камилом Шереметой.

Ожидается, что третий бой состоится в рамках среднего веса до 160 фунтов, как и первые две встречи.

Экс-участник "Украинских атаманов" погиб в автокатастрофе (Фото)

В первом бою между Альваресом и Головкиным в сентябре 2017 года была зафиксирована ничья, а в сентябре 2018 года решением судей победил мексиканец.

Альварес в последнем на данный момент бою нокаутировал россиянина Сергея Ковалева, а Головкин справился с украинцем Сергеем Деревянченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-участник "Украинских атаманов" погиб в автокатастрофе (Фото)
02 Карпаты решили приостановить тренировки
03 Умтити продолжит карьеру в АПЛ или Серии А
04 Лидер Барселоны Лионель Месси требует у руководства каталонцев вернуть Неймара
05 Рональд Куман отказал испанскому гранду из-за сборной Нидерландов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь