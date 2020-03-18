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Среда, 18.03.2020
Умер экс-чемпион мира в двух весах Роджер Мейвезер
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"Я уважал его как соперника, как спортсмена": Костя Цзю о Роджере Мейвезере

"Я уважал его как соперника, как спортсмена": Костя Цзю о Роджере Мейвезере
14:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Костя Цзю прокомментировал печальные новости из США.

Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал смерть Роджера Мейвезера, дяди и тренера непобеждённого боксёра Флойда Мейвезера, который скончался на 59-м году жизни.

В 1995 году Цзю победил Роджера Мейвезера в поединке за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе.

"В 1995 году у нас был бой, это была первая моя защита титула, был хороший поединок. Мы не были близки, практически не общались лично, но я уважал его как соперника, как спортсмена", — приводит слова боксёра "РБК-Спорт".

Видео боя Костя Цзю - Роджер Мейвезер:

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Роджер Мейвезер выступал с 1981 по 1999 год. На его счету 72 боя: 59 побед и 13 поражений. По окончании карьеры он остался в боксе и занимался тренерской деятельностью. В частности, он тренировал своего племянника Флойда Мейвезера. В 2015 году Флойд сообщил, что у его дяди обнаружен диабет и есть проблемы с памятью.

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Бокс, Костя Цзю, Новости бокса, Роджер Мейвезер.
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