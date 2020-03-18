Чисора готов провести бой с Усиком за "закрытыми дверьми"

Британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО) в интервью новостному порталу Behind The Gloves высказал мнение о пандемии коронавируса, а также прокомментировал крайний поединок своего будущего оппонента украинца Александра Усика (17-0, 13 КО).
"Я нормально отношусь к тому, что сейчас происходит в мире. Я просто думаю — это кибертерроризм. Вот что сейчас происходит. Рынок акций упал, ты просто банкрот. Люди обессилены и умирают. Сейчас происходит новая война.
Перенос поединка с Усиком? Я согласен на бой за закрытыми дверями с судейским корпусом, да. Я очень уверен сейчас. Я раздроблю его, он раздробит меня, мы раздробим друг друга, но я знаю, как факт, - я нанесу силовой удар, который потрясет его, а после выключу его.
Что касается боя Усика против Чезза Уизерспуна, то он анонсировал свой переход в супертяжи, готовился к одному парню, потом пришел другой парень на коротком уведомлении, к которому он не готовился. Я не считаю это плохим выступлением. Я просто смотрю на это так: "Ок, ты сделал то, что должен был, взял победу", и сейчас он в супертяжелом весе", - отметил Чисора.
Напомним, что поединок Усик - Чисора пройдет 23 мая в Лондоне, на арене O2.
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