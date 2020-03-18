Чисора готов провести бой с Усиком за "закрытыми дверьми"

Новости спорта:Британец даже согласен на бой с Александром Усиком за закрытыми дверями.

Британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО) в интервью новостному порталу Behind The Gloves высказал мнение о пандемии коронавируса, а также прокомментировал крайний поединок своего будущего оппонента украинца Александра Усика (17-0, 13 КО).

"Я нормально отношусь к тому, что сейчас происходит в мире. Я просто думаю — это кибертерроризм. Вот что сейчас происходит. Рынок акций упал, ты просто банкрот. Люди обессилены и умирают. Сейчас происходит новая война.

Перенос поединка с Усиком? Я согласен на бой за закрытыми дверями с судейским корпусом, да. Я очень уверен сейчас. Я раздроблю его, он раздробит меня, мы раздробим друг друга, но я знаю, как факт, - я нанесу силовой удар, который потрясет его, а после выключу его.

Что касается боя Усика против Чезза Уизерспуна, то он анонсировал свой переход в супертяжи, готовился к одному парню, потом пришел другой парень на коротком уведомлении, к которому он не готовился. Я не считаю это плохим выступлением. Я просто смотрю на это так: "Ок, ты сделал то, что должен был, взял победу", и сейчас он в супертяжелом весе", - отметил Чисора.

Напомним, что поединок Усик - Чисора пройдет 23 мая в Лондоне, на арене O2.

Посмотреть эту публикацию в Instagram War is coming Публикация от Derekchisora (@derekwarchisora) 11 Мар 2020 в 10:29 PDT

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