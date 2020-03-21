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"Замечательный спортсмен": Усик высказался о Фьюри (Видео)

"Замечательный спортсмен": Усик высказался о Фьюри (Видео)
07:29 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский боксер похвалил чемпиона мира Тайсона Фьюри.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) поделился мнением о чемпионе WBC Тайсоне Фьюри.

"Что я скажу о Тайсоне Фьюри? Ничего не скажу. Замечательный спортсмен, идущий к своей цели.

Некоторые думают, что Фьюри больной или еще что-то. Но он специально это делает, чтобы люди так думали.

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Тайсон залазит в голову и сидит там, а люди думают об этом. Красавчик, делает свое дело", – сказал Усик в прямом эфире в инстаграм.

В своем первом бою в супертяжелом весе Усик техническим нокаутом победил американца Чэза Уизерспуна.

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Тайсон Фьюри, Дерек Чисора, Новости спорта, Новости бокса, Александр Усик.
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