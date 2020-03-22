Лопес: Бой с Ломаченко не состоится 30 мая

Новости спорта:Теофимо Лопес не верит, что его бой с Ломаченко состоится в назначенную дату.

Обладатель пояса IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) сообщил, что его объединительный бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) не состоится 30 мая. Американец отметил, что поединок могут перенести на осень.

"Бой с Ломаченко не состоится 30 мая, будет абсолютно новая дата. Они отправили Ломаченко домой в Украину. Обычно тренировочный лагерь длится два месяца, а это означает, что мы должны были начать уже сейчас.

Команда Ломаченко не знает, когда завершится карантин. Это может закончиться в апреле, и тогда, возможно, бой перенесут на июнь. Некоторые люди ожидают, что поединок пройдет в сентябре или октябре, может быть, даже в ноябре", — сказал Лопес.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявлял о возможном переносе поединка между Ломаченко и Лопесом.