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"Могут возникнуть проблемы": Уйат дал ценный совет Усику

"Могут возникнуть проблемы": Уйат дал ценный совет Усику
15:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Диллиан Уайт дал прогноз на бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт дал прогноз на бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой.

"Я видел бой Усика против Тони Беллью. Тогда Беллью перебоксировал Александра в начале поединка. А он же даже не такой мощный, как Чисора. Дерек - опасный боксер. Я дважды встречался с ним в ринге, поэтому знаю, о чем говорю.

Знаю, что Усик хорошо двигается, но этого может оказаться недостаточно. Он не сможет бегать вокруг Чисоры на протяжении всего боя. Для победы необходима мощь, нужен удар. Я не исключаю того, что у Усика могут возникнуть некоторые проблемы. Но главное - он должен удержать Дерека на дистанции", - приводит слова Уайта BoxingNews24.

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Напомним, базовой датой боя Усик - Чисора называют 23 мая. Пока неизвестно, будет ли перенесен поединок из-за пандемии коронавируса.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Диллиан Уайт.
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