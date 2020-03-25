Издание Marca назвало братьев Кличко лучшими супертяжеловесами 21 века

Новости спорта:Авторитетное испанское спортивное издание Marca.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко признан лучшим супертяжеловесом 21-го века по версии авторитетного испанского спортивного издания Marca.

Вторую строчку в рейтинге занял "вечный" чемпион мира по версии WBC, мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Klitschko-brothers.com.

"Сейчас мы близки к завершению первых 20-ти лет 21-го века и можем назвать самых выдающихся боксеров. Если начать с супертяжелого веса, то наш взгляд должен быть направлен на Восточную Европу. А точнее – на столицу Украины, Киев, - пишут журналисты издания. – И лучший, вне всякого сомнения – Владимир Кличко. Он побеждал таких бойцов, как Крис Берд, Хасим Рахман, Сэмюэл Питер, Фрасуа Бота, Рэй Мерсер, Дэвид Хэй, Александр Поветкин, Кубрат Пулев. На втором месте идет старший брат Владимира – Виталий Кличко, в общей сложности защитивший чемпионское звание WBC более 10 раз. После поражения от Леннокса Льюиса из-за остановки боя, вызванной обильным кровотечением, в котором он выигрывал по очкам, украинец больше никогда не проигрывал, проведя 12 титульных боев и девять из них завершив нокаутами", - отмечается в сообщении.

Отметим, что на третье место издание поставило британца Энтони Джошуа, на четвертое - его соотечественника Тайсона Фьюри, на пятое - американца Деонтея Уайлдера.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко признан лучшим супертяжеловесом 21-го века по версии авторитетного испанского спортивного издания Marca.