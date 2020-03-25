Скачать
Среда, 25.03.2020
Первый теннисист заразился коронавирусом
Первый теннисист заразился коронавирусом
WBO отменяет бой Ломаченко - Лопес
WBO отменяет бой Ломаченко - Лопес
WRC возобновится только в июле
WRC возобновится только в июле
Тайсон рассказал о карантине в Киеве
Тайсон рассказал о карантине в Киеве

Владимиру Кличко - 44: 15 фактов о чемпионе

Смотрите фото (5)
Владимиру Кличко - 44: 15 фактов о чемпионе
15:41 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:25 марта легендарному украинскому боксеру, двукратному чемпиону мира в супертяжелом весе среди профессионалов, победителю Олимпиады-1996 Владимиру Кличко исполняется 44 года.

15 фактов о выдающейся карьере украинца.

Первым чемпионом Олимпийских игр по боксу в истории независимой Украины стал Владимир Кличко.

Полтора года без боев – самый большой перерыв, случившийся в профессиональной карьере украинца. И связан он с отменами матча-реванша с Тайсоном Фьюри.

Дважды Владимир завоевывал титулы чемпиона мира в супертяжелом весе – в 2000-м и 2006-м годах. Причем, оба раза Кличко-младший в чемпионских боях побеждал одного и того же боксера – Криса Берда.

Третье место занимает Владимир в истории по беспрерывному количеству успешных защит звания чемпиона мира в супертяжелом весе, уступая по этому показателю только Джо Луису и Ларри Холмсу. Луис имел 25 рекордных последовательных защит, Холмс – 20, а Кличко-младший – 18.

Издание Marca назвало братьев Кличко лучшими супертяжеловесами 21 века

Четыре чемпионских пояса – по версиям WBA/IBF/WBO/IBO – удерживал украинец на протяжении четырех лет: с 2011-го по 2015-й.

Пять поражений в пассиве украинца за все время выступлений на профессиональном ринге. Причем, от представителей трех стран. Дважды украинец уступал американцам – в 1998 году Россу Пюритти, а в 2004-м – Ламону Брюстеру. Раз — проиграл представителю ЮАР Корри Сандерсу. Последние два поражения Владимиру нанесли британцы: в ноябре 2015 года — Тайсон Фьюри и в апреле 2017 года — Энтони Джошуа.

Семь стран мира принимали поединки Владимира Кличко, в том числе и Украина. Чаще всего Кличко-младший дрался в Германии – 50 боев.

Восьмое место в рейтинге лучших супертяжеловесом в истории мирового профессионального бокса занимает Владимир Кличко.

Девять с половиной лет Владимир Кличко беспрерывно владел чемпионскими титулами в супертяжелом весе.

12 лет ( 4 382 дня) в общей сложности Владимир Кличко владел титулом чемпионом мира – это лучший показатель в истории супертяжелого веса.

20 стран представляли бойцы, которых побеждал Владимир Кличко. Чаще всего от рук Владимира "страдали" американцы – в активе Кличко 40 побед над бойцами из США. Некоторых американцев, как например, Берда и Томпсона, Кличко побеждал дважды. Трижды Владимир побеждал представителей Мексики.

21 год длилась профессиональная карьера украинца.

23 раза в общей сложности Владимир Кличко защищал титулы чемпиона мира – это второй показатель в истории супертяжелого веса. Больше – только у американца Джо Луиса (25 успешных защит).

69 боев на профессиональном ринге провел Владимир Кличко, одержав в этих поединках 65 побед. Причем, 53 поединка Кличко-младший выиграл досрочно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Кличко, Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легенда Милана Мальдини рассказал о симптомах коронавируса
02 Тайсон рассказал о карантине в Киеве
03 Мэр Бергамо назвал матч Аталанта - Валенсия "биологической бомбой"
04 Роналду хочет покинуть Ювентус, уже есть два претендента на игрока
05 В Манчестере уверены, что Погба никуда не уйдет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь