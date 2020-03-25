Владимиру Кличко - 44: 15 фактов о чемпионе

Новости спорта:25 марта легендарному украинскому боксеру, двукратному чемпиону мира в супертяжелом весе среди профессионалов, победителю Олимпиады-1996 Владимиру Кличко исполняется 44 года.

15 фактов о выдающейся карьере украинца.

Первым чемпионом Олимпийских игр по боксу в истории независимой Украины стал Владимир Кличко.

Полтора года без боев – самый большой перерыв, случившийся в профессиональной карьере украинца. И связан он с отменами матча-реванша с Тайсоном Фьюри.

Дважды Владимир завоевывал титулы чемпиона мира в супертяжелом весе – в 2000-м и 2006-м годах. Причем, оба раза Кличко-младший в чемпионских боях побеждал одного и того же боксера – Криса Берда.

Третье место занимает Владимир в истории по беспрерывному количеству успешных защит звания чемпиона мира в супертяжелом весе, уступая по этому показателю только Джо Луису и Ларри Холмсу. Луис имел 25 рекордных последовательных защит, Холмс – 20, а Кличко-младший – 18.

Четыре чемпионских пояса – по версиям WBA/IBF/WBO/IBO – удерживал украинец на протяжении четырех лет: с 2011-го по 2015-й.

Пять поражений в пассиве украинца за все время выступлений на профессиональном ринге. Причем, от представителей трех стран. Дважды украинец уступал американцам – в 1998 году Россу Пюритти, а в 2004-м – Ламону Брюстеру. Раз — проиграл представителю ЮАР Корри Сандерсу. Последние два поражения Владимиру нанесли британцы: в ноябре 2015 года — Тайсон Фьюри и в апреле 2017 года — Энтони Джошуа.

Семь стран мира принимали поединки Владимира Кличко, в том числе и Украина. Чаще всего Кличко-младший дрался в Германии – 50 боев.

Восьмое место в рейтинге лучших супертяжеловесом в истории мирового профессионального бокса занимает Владимир Кличко.

Девять с половиной лет Владимир Кличко беспрерывно владел чемпионскими титулами в супертяжелом весе.

12 лет ( 4 382 дня) в общей сложности Владимир Кличко владел титулом чемпионом мира – это лучший показатель в истории супертяжелого веса.

20 стран представляли бойцы, которых побеждал Владимир Кличко. Чаще всего от рук Владимира "страдали" американцы – в активе Кличко 40 побед над бойцами из США. Некоторых американцев, как например, Берда и Томпсона, Кличко побеждал дважды. Трижды Владимир побеждал представителей Мексики.

21 год длилась профессиональная карьера украинца.

23 раза в общей сложности Владимир Кличко защищал титулы чемпиона мира – это второй показатель в истории супертяжелого веса. Больше – только у американца Джо Луиса (25 успешных защит).

69 боев на профессиональном ринге провел Владимир Кличко, одержав в этих поединках 65 побед. Причем, 53 поединка Кличко-младший выиграл досрочно.