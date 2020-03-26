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Соперник украинского боксера заразился коронавирусом

Соперник украинского боксера заразился коронавирусом
17:51 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Скриншот

Новости спорта:Хорват, с которым боксировал украинец Горсков, заразился коронавирусом.

Хорватский тяжеловес Тони Филипи заболел коронавирусом. Об этом сообщает портал InsidetheGames.

Боксер принимал участие в лицензионном турнире на Олимпийские игры-2020, который проходил в Лондоне. В поединке 1/16 финала, который состоялся 15 марта, Филипи проводил бой против украинца Олега Горскова.

Тогда хорват уступил раздельным решением судей, после чего покинул соревнования. Спустя время Тони прошел тест на коронавирус, который дал положительный результат.

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Отмечается, что коронавирусом на соревнованиях также заразились два турецких спортсмена.

Напомним, что европейский квалификационный турнир остановили из-за пандемии болезни.

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Бокс, Коронавирус, Бокс новости, Тони Филипи.
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