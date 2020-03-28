Чисора: Я залез братьям Кличко под кожу

Новости спорта:Дерек Чисора вспомнил противостояния с другими украинскими боксерами.

Следующим соперником Дерека Чисоры будет Александр Усик. Британский боксер вспомнил свои противостояния с другими украинскими боксерами – братьями Кличко:

"Если оглянуться в прошлое, то я залез братьям Кличко под кожу.

Раньше я был молодым и наивным. Теперь я зрелый, а это увеличит мои шансы".

В 2012 году Чисора проиграл Виталию Кличко единогласным решением судей. В 2010 году его противостояние с Владимиром не состоялось из-за травмы украинца.

Ранее сообщалось о том, что судьба боя Усик – Чисора станет известна 30 марта.