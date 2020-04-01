Деревянченко может провести чемпионский бой

Новости спорта:Наряду с Сондерсом и Джермаллом Чарло.

Украинский средневес Сергей Деревянченко рассматривается в числе потенциальных соперников американца Деметриуса Андраде.

Действующий чемпион WBC в среднем весе также не исключает возможности провести бой против Билли Джо Сондерса и Джермалла Чарло.

"Что касается возможной встречи с Деревянченко, то до, мне интересно. Я уже просил бой с ним раньше. Впрочем, я готов сражаться с кем-угодно в дивизионе", — заявил Андраде.

"Я хотел бы драться с известными соперниками, хотя это не самое главное. Если бы мне предложили Деревянченко, то я бы однозначно согласился".

В январе Андраде завоевал чемпионский титул WBC в результате победы над ирландцем Люком Килэром техническим нокаутом.

Деревянченко в последнем бою единогласным решением судей проиграл Геннадию Головкину.