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Бой Бриедис - Дортикос может быть вновь отложен

Бой Бриедис - Дортикос может быть вновь отложен
14:50 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Финальный бой WBSS в Риге опять могут перенести из-за рекомендаций властей.

Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между экс-чемпионом мира в этом весе Майрисом Бриедисом и чемпионом IBF Юньером Дортикосом, который должен пройти в Риге, Латвия, уже был перенесен с 21 марта на 16 мая из-за коронавируса, но вероятно он может быть отложен во второй раз.

"Исходя из новых рекомендации правительства Латвии, касающихся COVID-19, организатор Всемирной боксерской суперсерии Comosa AG изучает их влияние на финальный бой в первом тяжелом весе, который должен пройти в Риге. Мы сделаем дополнительной заявление после Пасхи [12 апреля]", — сообщил ESPN представитель WBSS Калле Зауэрланд.

Ранее Всемирная боксерская суперсерия WBSS провела турнир "eWBSS Heavyweight Legends", который призван заполнить досуг сидящих на карантине любителей бокса.

Кроме того, два украинских боксера могут принять участие в новом сезоне WBSS.

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Бокс, Новости бокса, Юньер Дортикос, Майрис Бриеди, Майрис Бриедис - Юньер Дортикос.
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