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Майдана признался, что хранит выбитый зуб Мейвезера

Майдана признался, что хранит выбитый зуб Мейвезера
15:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Аргентинец Маркос Майдана оформил зуб соперника в качестве сувенира.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Маркос Майдана заявил, что сохранил якобы выбитый зуб американца Флойда Мейвезера после их боя в 2014 году.

Аргентинец уверяет, что выбил зуб Флойду в третьем раунде и на видео боя действительно видно, что после удара справа из рта Мейвезера что-то вылетело. При этом Мейвезер отрицает, что Майдана выбил ему тогда зуб.

Майдана показал, что не просто сохранил зуб, но и использует его в качестве сувенира.

 
 
 
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Публикация от Marcos "chino" Maidana (@chinomaidana.1)

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Бокс, Флойд Мейвезер, Новости бокса, Маркос Майдана.
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