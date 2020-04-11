Майдана признался, что хранит выбитый зуб Мейвезера

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Маркос Майдана заявил, что сохранил якобы выбитый зуб американца Флойда Мейвезера после их боя в 2014 году.
Аргентинец уверяет, что выбил зуб Флойду в третьем раунде и на видео боя действительно видно, что после удара справа из рта Мейвезера что-то вылетело. При этом Мейвезер отрицает, что Майдана выбил ему тогда зуб.
Майдана показал, что не просто сохранил зуб, но и использует его в качестве сувенира.
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