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"Обидчик" Гвоздика нацелился на бой с Усиком

"Обидчик" Гвоздика нацелился на бой с Усиком
17:02 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер GPStangrit

Новости спорта:Артур Бетербиев рассказал, с кем бы он хотел сразиться на профи-ринге.

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев назвал имена соперников, с которыми он бы хотел встретиться на профессиональном ринге, и в этот список вошли бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, которому Бетербиев дважды проигрывал на любительском ринге в весовой категории до 91 кг, и самый популярный боксер современности, экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сауль "Канело" Альварес. Также 35-летний боксер хочет объединить титулы в полутяжелом весе, где титулом WBA владеет еще один российский боксер Дмитрий Бивол, а титул WBO пока вакантен. Сейчас Бетербиеву предстоит провести отложенный из-за коронавируса поединок против обязательного претендента Мэна Фаньлуна из Китая, но когда этот бой может состояться неизвестно.

"Дмитрий Бивол — чемпион, у него есть один пояс. В нашем весе титулы только у меня и у него. Так что я буду только рад, если мы проведем бой, — сказал Бетербиев в прямом эфире в Instagram, организованном Федерацией бокса России. — Назвать трех соперников, с которыми хотел бы встретиться? С Александром Усиком, Канело и объединительный бой за четыре пояса в моем весе. Без разницы с кем".

Реванш с экс-чемпионом мира в полутяжелом весе Александром Гвоздиком, которого Бетербиев победил в октябре прошлого года, пока не интересен чемпиону.

"Гвоздик — хороший боксер. Ему нужно провести бои с кем-то из других чемпионов. Например, с Дмитрием Биволом, — сказал Бетербиев. — Вот если у него будет титул, то я бы провел с ним еще один поединок. А так я не вижу смысла в еще одном бою. Я выиграл у него и по любителям, и по профессионалам", — сказал Бетербиев.

Прокомментировал Бетербиев и прозвища, которыми его наделили поклонники.

Бивол оценил боксерские способности Бетербиева

"Я, кстати, не против прозвища "БТР", — признался боксер. — Я слышал, что меня так называют. Вообще я слышал про себя прозвища "Волк", "БТР" и что-то вроде "Белый панчер", — добавил чемпион.

Также он отметил, что, по его мнению, экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев может завоевать чемпионский титул в супертяжелом весе и взять реванш у бывшего абсолютного чемпиона мира в этом весе Александра Усика.

"Без лести могу сказать, что у Мурата хороший потенциал, — сказал Бетербиев. — Думаю, он добьется своего в супертяжелом весе — он будет чемпионом в этом дивизионе. Он молодой и крепкий парень. Если Мурат выйдет на второй бой с Усиком готовым на все 100%, то результат будет другим".

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