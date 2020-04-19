Гассиев заговорил о переходе в ММА

Новости спорта:Мурат Гассиев развеял слухи о возможной смене вида спорта.

Бывший чемпион мира по боксу в крузервейте по версии WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал, что думает над возможным переходом в смешанные единоборства.

"Не предлагали, и не планирую. Я в принципе никогда не пробовал этого делать. Мне всегда нравился бокс", – рассказал он в интервью ТАСС.

Гассиев также рассказал, с кем из супертяжеловесов он хотел бы провести бой. Интересно, что там не оказалось Александра Усика, которому он проиграл последний свой поединок.

Напомним, Александр Усик призвал людей не идти в храмы на Пасху.