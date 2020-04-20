Джошуа назвал лучшего боксера хэвивейта

Новости спорта:Энтони хочет встретиться с Тайсоном Фьюри, чтобы стать "номером один".

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа готов провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

"Очень жаль, что из-за коронавируса я не могу полноценно тренироваться. Карантин преградил мне путь к величию. Но я продолжаю свою подготовку к бою с Тайсоном Фьюри. Я должен победить его независимо от того, что говорят хейтеры.

Когда Фьюри будет готов, я не откажусь от боя с ним. Считаю себя лучшим панчером. Хотя, видимо, в этом бою я буду андердогом. Это правда, что сейчас я не являюсь первым номером в хэвивейте. Но скоро все может поменяться, поскольку я хочу вписать свое имя в историю", - приводит слова Джошуа Boxing News 24.

Напомним, что в следующем поединке Энтони должен был встретиться с болгарином Кубратом Пулевым, однако бой перенесли из-за пандемии коронавируса.