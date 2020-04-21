Кроуфорд готов биться в обстановке карантина, но есть условия

Новости спорта:Теренс Кроуфорд назвал единственный вариант для своего боя без зрителей

Непобедимый американский чемпион WBO Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) рассказал, что заставит его выйти в ринг в условиях пандемии коронавируса. Слова боксера приводит Boxing Scene.

"Если мы будем драться без зрителей, то они должны платить мне больше, ведь боксерам моего статуса и моего уровня платят за зрителей, которые заполняют арену. Вы должны заплатить мне, ведь то, что я делаю, это не бесплатно.

Вы должны платить боксерам, потому что мы многим рискуем, в том числе и здоровьем".

Напомним, обладатель титула чемпиона IBF и WBC в полусреднем дивизионе Эррол Спенс-младший считает, что сможет победить владельца пояса WBO Теренса Кроуфорда.