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Кроуфорд готов биться в обстановке карантина, но есть условия

Кроуфорд готов биться в обстановке карантина, но есть условия
22:40 Вт, 21 Апрель 2020 Телеграф xsport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Теренс Кроуфорд назвал единственный вариант для своего боя без зрителей

Непобедимый американский чемпион WBO Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) рассказал, что заставит его выйти в ринг в условиях пандемии коронавируса. Слова боксера приводит Boxing Scene.

"Если мы будем драться без зрителей, то они должны платить мне больше, ведь боксерам моего статуса и моего уровня платят за зрителей, которые заполняют арену. Вы должны заплатить мне, ведь то, что я делаю, это не бесплатно.

Вы должны платить боксерам, потому что мы многим рискуем, в том числе и здоровьем".

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Напомним, обладатель титула чемпиона IBF и WBC в полусреднем дивизионе Эррол Спенс-младший считает, что сможет победить владельца пояса WBO Теренса Кроуфорда.

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Бокс, Карантин, Новости спорта, Новости бокса, Теренс Кроуфорд.
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