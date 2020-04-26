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Арум: Тайсон выступит в Америке, но не обязательно против Уайлдера

Арум: Тайсон выступит в Америке, но не обязательно против Уайлдера
20:07 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Арум заявил, что следующим соперником Фьюри не обязательно должен быть Уайлдер.

Британский боксер Тайсон Фьюри может провести следующий поединок не с американцем Деонтеем Уайлдером.

Об этом заявил менеджер чемпиона WBC в хевеийте Боб Арум.

"Здесь повлиять могут разные факторы. Точно можно сказать одно: Тайсон выступит в Америке, у него здесь уже большая аудитория. Если уже запрет на путешествия снимут или хотя бы ослабят, то я привезу его в Штаты и устрою более бюджетные бои, чем с Уайлдером. Может быть, организовали бы поединок и с Деонтеем. Однако нужно его профинансировать", - приводит его слова WBN.

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Напомним, ранее американский супертяжеловес Джарелл Миллер (23-0-1, 20 КО) рассказал, кто по его мнению является фаворитом в потенциальном поединке между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО)

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, WBC, Боб Арум, Деонтей Уайлдер.
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