Арум: Тайсон выступит в Америке, но не обязательно против Уайлдера

Новости спорта:Арум заявил, что следующим соперником Фьюри не обязательно должен быть Уайлдер.

Британский боксер Тайсон Фьюри может провести следующий поединок не с американцем Деонтеем Уайлдером.

Об этом заявил менеджер чемпиона WBC в хевеийте Боб Арум.

"Здесь повлиять могут разные факторы. Точно можно сказать одно: Тайсон выступит в Америке, у него здесь уже большая аудитория. Если уже запрет на путешествия снимут или хотя бы ослабят, то я привезу его в Штаты и устрою более бюджетные бои, чем с Уайлдером. Может быть, организовали бы поединок и с Деонтеем. Однако нужно его профинансировать", - приводит его слова WBN.

Напомним, ранее американский супертяжеловес Джарелл Миллер (23-0-1, 20 КО) рассказал, кто по его мнению является фаворитом в потенциальном поединке между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО)