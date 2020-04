Кличко пошутил, что три года назад позволил Энтони Джошуа победить себя

Легенда украинского бокса Владимир Кличко вспомнил свой последний на данный момент бой в карьере.

"Три года назад я позволил Энтони Джошуа победить. Мне было жаль этого маленького парня. Шутка. Великий Чемпион, исторический бой, мы оба сильно выросли после этого поединка. Спасибо фанатам за то, что поддерживали нас обоих", – написал Кличко в твиттере.

Напомним, оба боксера по ходу поединка побывали в нокдауне, а в 11-м раунде британец нокаутировал украинца.

3 years ago today, I let @anthonyfjoshua win. Felt sorry for the little guy, lol . Joke. Great Champion, classic fight, we both grew tremendously since this match. Thanks fans for supporting both of us! #obsessed pic.twitter.com/3Qnk7tOS8s

— Klitschko (@Klitschko) April 29, 2020