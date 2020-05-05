Энтони Джошуа: Когда-то я учился у таких парней, как Тайсон Фьюри

Новости спорта:Энтони заявил, что еще шесть лет сможет доминировать в супертяжелом весе.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что планирует доминировать в дивизионе следующие шесть лет.

"Сейчас я занимаюсь тем, что собираю знания о боксерской индустрии. Вот смотрите: Тайсон Фьюри в профессиональном спорте где-то 11 или 12 лет. Ему понадобилось слишком много времени, чтобы наконец оказаться там, где он сейчас находится. Я поздравляю его с этим.

Я просто размышляю над тем, что когда-то учился у парней, как Фьюри. И сейчас я могу с уверенностью сказать: "Вау, я сделал за три года то же, что Тайсон - за 10". В следующие шесть я собираюсь быть лучшим в хэвивейте. Опыт и мудрость - величайшие учителя", - цитирует Джошуа Boxing Scene.

Ранее американские СМИ сообщили, что команды Джошуа и Фьюри начали переговоры об объединительном поединке. Известно, что бой может состоятся в Саудовской Аравии.

Позже эту информацию прокомментировал промоутер Джошуа Эдди Хирн, заявив, что для организации поединка нужны два условия.