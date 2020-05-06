Экс-соперник Усика: Тайсон Фьюри знает, что я его уничтожу

Новости спорта:Майкл Хантер заявил, что готов к поединку против британца.

Американский супертяжеловес Майкл Хантер дал прогноз на гипотетический бой против чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

"Тайсон Фьюри знает, что я его уничтожу. Я готов к такому поединку Мы должны были с ним встретиться дважды, но я не могу понять, почему он не захотел боев со мной. Все, у кого была депрессия, не могут побить меня. Вот как я это вижу.

Идеальный оппонент? Мне нравится этот вопрос. Наверное, назову Диллиана Уайта. Может быть, Тайсон Фьюри. Но считаю, Диллиан более доступный", - цитирует Хантера Fighthype.