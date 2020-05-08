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Майк Тайсон включил Ломаченко в список лучших боксеров современности

Майк Тайсон включил Ломаченко в список лучших боксеров современности
21:59 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Легенда бокса оценил заслуги украинца на ринге.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон назвал боксёров, которые, по его мнению, превосходят остальных в настоящий момент. Легендарный боксёр не ограничился тяжёлой весовой категорией, упомянув, в частности, украинца Василия Ломаченко, чемпиона мира в лёгком весе.

"Я уважаю Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера, всех этих ребят. А ещё Энди Руиса. Еще я уважаю Ломаченко — он настоящий зверь и мастер. Он словно танцует.

Я бы также выделил Джервонту Дэвиса. Сейчас есть много достойных боксёров", — сказал Тайсон в своём YouTube-канале под названием Hotboxin'.

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Напомним, ранее 53-летний Тайсон заявил о желании вернуться на ринг ради участия в выставочных поединках.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майк Тайсон.
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