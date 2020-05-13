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Известный тренер назвал Энди Руиса ленивым

Известный тренер назвал Энди Руиса ленивым
15:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Абель Санчес рассказал о сотрудничестве с Энди Руисом.

Известный тренер Абель Санчес вспомнил работу с мексиканцем. Тренер отметил, что у Руиса фантастические навыки, но он не желает выкладываться на тренировках.

"Мне было сложно работать с Руисом, поскольку я не люблю лень. Мы работаем очень упорно. У меня есть очень много людей, которые вкалывают в зале. Нельзя позволять одному человеку то, что нельзя делать другим.

Руис не выглядит образцовым супертяжеловесом, но он обладает многими фантастическими навыками. Ему не хватает желания, он не хочет делать то, что нужно. Он ищет оправдания, чтобы чего-то не делать. И это печально, поскольку Руис мог бы показать что-то стоящее", - сказал Абель Санчес порталу Sky Sports.

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Ранее сообщалось, что Энди Руис начал сотрудничество с тренером Альвареса.

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Бокс, Новости бокса, Абель Санчес, Энди Руис.
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