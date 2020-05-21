WBC снизил обязательные взносы для боксеров

Новости спорта:Теперь чемпионам и претендентам будет легче в плане выплат организации.

Во Всемирном боксерском совете (WBC) решили снизить обязательные взносы для бойцов, участвующих в титульных поединках. Об этом рассказал глава организации Маурисио Сулейман в комментарии boxingnews24.com.

Решение было принято из-за пандемии коронавируса и последующим карантином, которые понесли финансовые потери и теперь должны пройти длительное восстановление из-за отсутствия тренировок.

При этом, в WBC не собираются уменьшать количество поясов, которых уже пять во всех дивизионах, а в некоторых еще есть франчайзинговый титул.

Возможен вариант, когда промоутеры попросят ликвидировать некоторые пояса из-за финансовой нестабильности.